Анастасия Ракова: в 9 московских поликлиниках появился новый цифровой паспорт учреждения

Пилотный проект по внедрению нового сервиса — цифрового паспорта поликлиники — стартовал в Москве на базе 9 городских поликлиник. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По завершении пилота инструмент станет доступен всем главным врачам поликлиник Москвы и их заместителям. Информация будет обновляться в режиме реального времени, ею смогут воспользоваться в любой момент в удобном формате.

«Такой инструмент позволит видеть актуальные данные одновременно по всем филиалам и всем прикрепленным пациентам поликлиники. Главный врач также сможет при необходимости открыть электронную медкарту конкретного пациента для более глубокого изучения его медицинской истории. Это не только упростит работу, но и поможет повысить эффективность управления амбулаторным звеном столицы и ещё более качественно и проактивно следить за здоровьем москвичей», — рассказала вице-мэр.

В цифровом паспорте содержится полная, достоверная и своевременная аналитическая информация, необходимая для эффективного управления поликлиникой. С его помощью руководители медорганизаций могут учесть, оценить и проанализировать набор медицинских данных, характеризующих работу учреждения и качество оказания медицинской помощи. В интерфейсе сервиса есть иконки с сигнальной информацией по вызовам скорой помощи, госпитализациям, постановке на наблюдение по отдельным видам заболеваний, отклонению значений лабораторных исследований. Это помогает сделать медпомощь более качественной и эффективнее следить за здоровьем пациентов.

Цифровой сервис схож по функционалу с паспортом участка, который доступен всем педиатрам и терапевтам, однако инструмент отличается доступом к сводной информации по всем филиалам, участкам и медорганизации в целом. Удобная система фильтрации позволяет формировать списки пациентов в разрезе филиалов или участков по определенным заданным параметрам.

Кроме того, главврач может получить сводную статистику по количеству стоящих на наблюдении пациентов, младенцев, которым необходим визит патронажной сестры, пациентов с группой инвалидности или находящихся в группе риска по определенным заболеваниям, прошедших или не прошедших диспансеризацию и профосмотры. Также список пациентов можно отфильтровать по вызову скорой помощи, отклонениям лабораторных исследований, прикреплению к медорганизации за последний месяц, госпитализации и выписке из стационара за последние двое суток и другим показателям.

