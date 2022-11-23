Анастасия Ракова: центр госуслуг района Ивановское открылся после капремонта

По её словам, посетители центра могут с комфортом оформить госуслуги и воспользоваться полезными сервисами. Она отметила, что после капремонта здесь «в три раза увеличилось количество компьютеров в зоне электронных услуг, появился кабинет для неторжественной регистрации брака, а также мини-кафетерий, детская игровая зона и комната матери и ребёнка».

«За этот год мы уже открыли 12 центров госуслуг, включая переезды в более удобные помещения и создание новых офисов. До конца декабря планируем запустить ещё один офис после капремонта — в районе Печатники», — рассказала заммэра.

В пресс-службе добавили, что посетители также могут сделать фото на документы, снять копию с документов, оплатить госпошлины и иные платежи.

Ранее Ракова заявила, что родителям в Москве больше не нужно приносить бумажные справки о болезни ребёнка в кружки и секции, сообщает RT.

