Анастасия Ракова: центр госуслуг района Ивановское открылся после капремонта
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова объявила об открытии после капремонта районного центра госуслуг Ивановское, который расположен по ул. Молостовых, д. 1Г. Об этом сообщает пресс-служба столичного правительства.
По её словам, посетители центра могут с комфортом оформить госуслуги и воспользоваться полезными сервисами. Она отметила, что после капремонта здесь «в три раза увеличилось количество компьютеров в зоне электронных услуг, появился кабинет для неторжественной регистрации брака, а также мини-кафетерий, детская игровая зона и комната матери и ребёнка».
«За этот год мы уже открыли 12 центров госуслуг, включая переезды в более удобные помещения и создание новых офисов. До конца декабря планируем запустить ещё один офис после капремонта — в районе Печатники», — рассказала заммэра.
В пресс-службе добавили, что посетители также могут сделать фото на документы, снять копию с документов, оплатить госпошлины и иные платежи.
Ранее Ракова заявила, что родителям в Москве больше не нужно приносить бумажные справки о болезни ребёнка в кружки и секции, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+5 631 / сут.
Умерли
392 тыс.+54 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+6 785 / сут.
- ФК «Манчестер Сити» продлил контракт с Хосепом Гвардиолой
- СМИ сообщают о взрывах в Одессе
- СМИ: ЕС просубсидирует промышленность для защиты от конкурентов из США
- СК обвинил жену арендатора склада в Москве после смертоносного пожара
- Мурашко: регулирование цен на медицинские изделия может привести к дефициту
- Эрдоган не исключил возможность встречи с Асадом
- МИД Китая потребовал от НАТО соблюдать географические рамки
- Верховный суд Великобритании отказал Шотландии в праве на референдум о независимости
- «Только начало»: Эрдоган заявил о праве Турции «разобраться» с террористами в Сирии и Ираке
- Кличко назвал предстоящую зиму самой тяжелой со времен Второй мировой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru