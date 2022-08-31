Анастасия Ракова сообщила о закупке почти 1000 цифровых электрокардиографов для московских поликлиник

Все взрослые поликлиники Москвы оснастили цифровыми электрокардиографами, для этого закупили почти 1000 новых аппаратов. Благодаря подключению нового оборудования к единой цифровой платформе здравоохранения можно будет применять искусственный интеллект для расшифровки электрокардиограмм. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Мы завершили внедрение сервисов искусственного интеллекта для расшифровки электрокардиограмм во всех взрослых поликлиниках. Для эффективной работы новой технологии заменили старые аналоговые электрокардиографы на современные цифровые — закупили почти тысячу новых аппаратов. В дальнейшем будем применять искусственный интеллект и для расшифровки результатов суточного мониторирования сердца — уже тестируем эту технологию. Все новые цифровые устройства будут подключены к единой цифровой платформе здравоохранения и позволят передавать результаты ЭКГ напрямую в систему, где умные алгоритмы будут проводить расшифровку полученных данных и формировать заключение», - отметила вице-мэр.

Ракова добавила, что благодаря инновациям медики смогут быстро получать записанную цифровую ЭКГ и результат ее автоматической расшифровки. Пациенты тоже получат доступ к цифровым кардиограммам — вся информация будет доступна в электронной медкарте.

Расшифровка ЭКГ автоматически посредством алгоритмов искусственного интеллекта стала возможна благодаря интеграции электрокардиографов с ЕМИАС. Результаты фиксируются в цифровом виде, далее в системе формируется электронное заключение исследования, которое врач функциональной диагностики может скорректировать при необходимости. Протокол инструментального исследования и ЭКГ сохраняются в электронной карте пациента и доступны для просмотра как специалистам и самим больным. Решение по автоматической расшифровке ЭКГ доступно также во всех детских городских поликлиниках.

Кроме того, искусственный интеллект применяется и в других направлениях диагностики сердечно-сосудистых заболеваний. Так, технологии компьютерного зрения помогают радиологам распознавать аневризму грудного отдела аорты на лучевых снимках. Нейросети обрабатывают снимки, нанося разметку там, где требуется повышенное внимание врача. Благодаря этому сервису медик может обратить внимание на мельчайшие отклонения и быстрее описать снимки.

