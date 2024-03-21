Анастасия Ракова рассказала об упрощении подтверждения статуса многодетной семьи в столице

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала о том, что столичные многодетные семьи будут получать цифровое удостоверение, которое можно будет установить на смартфон.

В России 1 июля будет действовать реестр многодетных семей

По ее словам, в Москве живут 213 тысяч многодетных семей, в которых воспитываются около полумиллиона детей до 18 лет. Многодетные семьи могут оформлять статус многодетности онлайн благодаря доработанному функционалу столичных онлайн-сервисов. Теперь многодетные семьи смогут получать цифровое удостоверение.

Так, член многодетной семьи сможет подтвердить льготы в любом месте благодаря уникальному QR-коду. В бумажном виде выдавался всего один экземпляр на всю семью.

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
ТЕГИ:ДетиМногодетные СемьиМосква

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