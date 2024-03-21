Анастасия Ракова рассказала об упрощении подтверждения статуса многодетной семьи в столице

По ее словам, в Москве живут 213 тысяч многодетных семей, в которых воспитываются около полумиллиона детей до 18 лет. Многодетные семьи могут оформлять статус многодетности онлайн благодаря доработанному функционалу столичных онлайн-сервисов. Теперь многодетные семьи смогут получать цифровое удостоверение.



Так, член многодетной семьи сможет подтвердить льготы в любом месте благодаря уникальному QR-коду. В бумажном виде выдавался всего один экземпляр на всю семью.

