Анастасия Ракова рассказала об открытии центра госуслуг в Свиблово после капремонта
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что 4 июля после капитального ремонта открылся центр госуслуг района Свиблово, сообщает пресс-служба столичного правительства.
По её словам, в результате были увеличены зона ожидания, а также количество компьютеров в зоне электронных услуг, появились криптобиокабина для оформления загранпаспорта сроком на 10 лет и отдельный кабинет для неторжественной регистрации брака.
«Сегодня центр госуслуг района Свиблово открылся для москвичей после капитального ремонта. В обновлённом офисе посетители могут с комфортом оформить государственные услуги и воспользоваться полезными сервисами», — подчеркнула Ракова.
В пресс-службе добавили, что в рамках капремонта особое внимание было уделено маломобильной группе граждан, а для родителей с маленькими детьми оборудовали комнату матери и ребёнка, а также детскую игровую зону.
Ранее новый многофункциональный центр заработал в районе Марьино — самом густонаселенном районе Москвы, сообщает телеканал «360».
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