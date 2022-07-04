Анастасия Ракова рассказала об открытии центра госуслуг в Свиблово после капремонта

По её словам, в результате были увеличены зона ожидания, а также количество компьютеров в зоне электронных услуг, появились криптобиокабина для оформления загранпаспорта сроком на 10 лет и отдельный кабинет для неторжественной регистрации брака.

«Сегодня центр госуслуг района Свиблово открылся для москвичей после капитального ремонта. В обновлённом офисе посетители могут с комфортом оформить государственные услуги и воспользоваться полезными сервисами», — подчеркнула Ракова.

В пресс-службе добавили, что в рамках капремонта особое внимание было уделено маломобильной группе граждан, а для родителей с маленькими детьми оборудовали комнату матери и ребёнка, а также детскую игровую зону.

Ранее новый многофункциональный центр заработал в районе Марьино — самом густонаселенном районе Москвы, сообщает телеканал «360».