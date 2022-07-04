Анастасия Ракова рассказала об открытии центра госуслуг в Свиблово после капремонта

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что 4 июля после капитального ремонта открылся центр госуслуг района Свиблово, сообщает пресс-служба столичного правительства.

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По её словам, в результате были увеличены зона ожидания, а также количество компьютеров в зоне электронных услуг, появились криптобиокабина для оформления загранпаспорта сроком на 10 лет и отдельный кабинет для неторжественной регистрации брака.

«Сегодня центр госуслуг района Свиблово открылся для москвичей после капитального ремонта. В обновлённом офисе посетители могут с комфортом оформить государственные услуги и воспользоваться полезными сервисами», — подчеркнула Ракова.

В пресс-службе добавили, что в рамках капремонта особое внимание было уделено маломобильной группе граждан, а для родителей с маленькими детьми оборудовали комнату матери и ребёнка, а также детскую игровую зону.

Ранее новый многофункциональный центр заработал в районе Марьино — самом густонаселенном районе Москвы, сообщает телеканал «360».

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ФОТО: Пресс-служба правительства Москвы
ТЕГИ:ГосуслугиМФЦМосква
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