Ефимов: В Москве появится МФЦ на тысячу рабочих мест

В Новомосковском административном округе столицы появится МФЦ на тысячу рабочих мест, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, инвестиции в реализацию этого проекта в рамках городской программы по созданию мест приложения труда составят 1,3 миллиарда рублей.

«В поселении Рязановское инвестор построит многофункциональный центр площадью почти 14 тысяч квадратных метров. В прошлом году было заключено 15 соглашений о создании мест приложения труда, в рамках которых девелоперы должны возвести около 890 тысяч квадратных метров недвижимости, включая офисы и ТЦ», - добавил Ефимов.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский также рассказал, что общий объем инвестиций в реализацию проектов 2021 года составил примерно 68 миллиардов рублей. По его словам, для увеличения числа инвесторов в этом году были внесены изменения в программу, и теперь получать льготы могут девелоперы, которые создают объекты по логистике.

К тому же весной 2022 года для поддержки застройщиков ставка по банковской гарантии, которую они получают на реализацию проекта, была заморожена на уровне 9,5% годовых. Более того, срок ее предоставления продлен до шести месяцев после подписания соглашения.

Отмечается, что теперь инвесторы также могут получать повышенную льготу, взяв на себя обязательства по строительству объекта в сжатые сроки. Так, при сокращении периода создания МПТ на полгода-год льгота при переоформлении земельных участков увеличится на 5%, а более одного года – на 10%.

Принять участие в программе могут не только инвесторы, которые планируют реализацию проекта, но и те, кто уже начал строительство жилых домов в Москве. Земельные участки под застройку жилья и мест приложения труда могут находиться в разных районах столицы.

