Ракова: капремонт хирургического корпуса больницы им. Вересаева завершат к концу 2024 года

Капитальный ремонт десятого, хирургического, корпуса стартовал в городской клинической больницы им. В.В. Вересаева на севере российской столицы. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В рамках работ на территории клиники, которая расположена на Лобненской улице, будут размещены два отделения реанимации и интенсивной терапии, а также отделения терапии и эндокринологии. Появятся также кардиологическое отделение и неврологическое — с реабилитацией и операционным блоком.