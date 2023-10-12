Ракова: капремонт хирургического корпуса больницы им. Вересаева завершат к концу 2024 года

Капитальный ремонт десятого, хирургического, корпуса стартовал в городской клинической больницы им. В.В. Вересаева на севере российской столицы. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В рамках работ на территории клиники, которая расположена на Лобненской улице, будут размещены два отделения реанимации и интенсивной терапии, а также отделения терапии и эндокринологии. Появятся также кардиологическое отделение и неврологическое — с реабилитацией и операционным блоком.

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Семиэтажное здание будет капитально отремонтировано в рамках масштабной комплексной модернизации данного медицинского учреждения. В начале текущего года в ГКБ им. Вересаева был открыт новый флагманский центр, кроме того, завершён капремонт лечебного корпуса № 1.

Работы в 10 корпусе планируется завершит к концу 2024 года. Одновременно на территории клинического комплекса продолжается капремонт системы подземных переходов и пищеблока. Оборудуется площадка для медицинского вертолёта.

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