Анастасия Ракова рассказала о старте открытых лекций для школьников перед ЕГЭ

Серия бесплатных открытых лекций, направленных на поддержку выпускников во время подготовки к ЕГЭ, стартовала в Москве. Как сообщает пресс-служба московского правительства, об этом заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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По её словам, городской психологический лекторий будет проходить до конца мая на современных площадках — Воробьевы горы, Винзавод и парк Зарядье. Спикерами выступят известные психологи и учёные - высококвалифицированными экспертами с большим опытом, которые пользуются популярностью у школьников.

«Они расскажут, как справиться со стрессом и напряжением, как научиться концентрироваться и правильно распределять свое время, тренировать память», - указала Ракова.

Она также выразила надежду, что это позволит выпускникам лучше подготовиться и сдать государственные экзамены.

Ранее Ракова заявила, что в Москве более 90% выпускников предпрофклассов поступили в вуз по специальности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба Комплекса социального развития
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