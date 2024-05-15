Анастасия Ракова рассказала о старте открытых лекций для школьников перед ЕГЭ
Серия бесплатных открытых лекций, направленных на поддержку выпускников во время подготовки к ЕГЭ, стартовала в Москве. Как сообщает пресс-служба московского правительства, об этом заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По её словам, городской психологический лекторий будет проходить до конца мая на современных площадках — Воробьевы горы, Винзавод и парк Зарядье. Спикерами выступят известные психологи и учёные - высококвалифицированными экспертами с большим опытом, которые пользуются популярностью у школьников.
«Они расскажут, как справиться со стрессом и напряжением, как научиться концентрироваться и правильно распределять свое время, тренировать память», - указала Ракова.
Она также выразила надежду, что это позволит выпускникам лучше подготовиться и сдать государственные экзамены.
Ранее Ракова заявила, что в Москве более 90% выпускников предпрофклассов поступили в вуз по специальности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru