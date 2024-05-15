Анастасия Ракова рассказала о старте открытых лекций для школьников перед ЕГЭ

По её словам, городской психологический лекторий будет проходить до конца мая на современных площадках — Воробьевы горы, Винзавод и парк Зарядье. Спикерами выступят известные психологи и учёные - высококвалифицированными экспертами с большим опытом, которые пользуются популярностью у школьников.

«Они расскажут, как справиться со стрессом и напряжением, как научиться концентрироваться и правильно распределять свое время, тренировать память», - указала Ракова.

Она также выразила надежду, что это позволит выпускникам лучше подготовиться и сдать государственные экзамены.

Ранее Ракова заявила, что в Москве более 90% выпускников предпрофклассов поступили в вуз по специальности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

