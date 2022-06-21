Анастасия Ракова объявила о старте приемной кампании в московские колледжи
Абитуриенты смогут подать заявления в некоторые колледжи Москвы онлайн. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, в целом город предлагает более 20 тысяч бюджетных мест, доступно свыше 200 профессий и специальностей. Заммэра отметила, что в прошлом году заявления на поступление в колледжи подали порядка 200 тысяч молодых людей. Популярность среднего профессионального образования Ракова объяснила желанием раннего старта карьеры. Она отметила, что столичные колледжи обладают современной материально-технической базой, оборудованы современными лабораториями, ИТ-полигонами, со второго курса начинается практическая подготовка учащихся на ведущих предприятиях города.
Традиционно большим спросом у абитуриентов пользуются специальности: «Информационные системы и программирование», «Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ», «Пожарная безопасность», «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей», «Производство и обслуживание авиационной техники». В этом году появилась новая специальность «Организация оперативного (экстренного) реагирования в чрезвычайных ситуациях».
Подать заявление на поступление в колледж в электронном виде можно будет до 15 августа включительно в каталоге услуг, выбрав в разделе «Образование» категорию «Запись в колледж» на портале мэра и правительства Москвы.
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