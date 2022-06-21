Анастасия Ракова объявила о старте приемной кампании в московские колледжи

Традиционно большим спросом у абитуриентов пользуются специальности: «Информационные системы и программирование», «Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ», «Пожарная безопасность», «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей», «Производство и обслуживание авиационной техники». В этом году появилась новая специальность «Организация оперативного (экстренного) реагирования в чрезвычайных ситуациях».

Подать заявление на поступление в колледж в электронном виде можно будет до 15 августа включительно в каталоге услуг, выбрав в разделе «Образование» категорию «Запись в колледж» на портале мэра и правительства Москвы.



