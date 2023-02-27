Анастасия Ракова объявила новую фазу развития проекта мэра «Московское долголетие»
Столичные власти повышают вовлеченность горожан старшего поколения в проект мэра «Московское долголетие» и планируют запустить новые активности: для москвичей-участников проекта проведут пятиборье, фотовыставку и съемку мюзикла «Миссия долголетие». Об этом рассказала вице-мэр города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Расширяем состязательную линейку — участники "Московского долголетия" смогут посоревноваться в интеллектуальных, ЗОЖ-кулинарных, творческих и спортивных эстафетах. Такие соревнования пройдут в проекте с 27 февраля по третье марта в рамках "Пятиборья "Московского долголетия". Грандиозным событием для проекта стала съемка участниками своего киномюзикла — его премьера состоится в московских кинотеатрах 1 марта ... А фотовыставка, которая запустится на московских бульварах, зафиксирует достижения участников проекта, которые присоединились к "Московскому долголетию" практически со дня его основания», — отметила Ракова.
Так, участники проекта смогут продемонстрировать свои спортивные успехи и знания в соревнованиях «Пятиборье Московского долголетия». Состязания пройдут во всех административных округах Москвы. Пятиборье стартует 27 февраля с интеллектуальной игры в квиз, днем позже пройдут спортивные эстафеты, 2 марта — соревнования по ЗОЖ-кулинарному мастерству, а 3 марта — творческие состязания. В пятиборье примут участие 129 команд из всех районов столицы. Все желающие москвичи старшего поколения могут поболеть за команды, поучаствовать в мастер-классах и записаться в проект «Московское долголетие».
Кроме того, 1 марта — в день рождения проекта — в сети кинотеатров «Москино» пройдет бесплатный премьерный показ киномюзикла «Миссия Долголетие». Все музыкальные номера исполнили звезды «Московского долголетия» вместе с известными российскими артистами: Олегом Газмановым, Екатериной Гусевой, Виктором Добронравовым, Александром Серовым, Люсей Чеботиной, группой «Самоцветы» и другими. Музыкальный фильм раскрывает разные вехи истории проекта «Московское долголетие» и его участников. Чтобы попасть на премьеру мюзикла, необходимо зарегистрироваться онлайн на сайте одного из кинотеатров сети «Москино».
Также с 1 марта на Чистопрудном и Гоголевском бульварах в Москве начнет работу фотовыставка «Вселенная московского долголетия». Ее героями стали москвичи старшего поколения, которые одними из первых присоединились к проекту и за 5 лет смогли достичь значительных успехов в различных сферах. Горожане в праздничных образах предстали перед камерой фотографа Дмитрия Исхакова, и каждый из них поделился собственной историей успеха.
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