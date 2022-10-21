Анастасия Ракова: две новые детские поликлиники открылись в Кунцево и Савеловском районе

По её словам, с 2020 года в Москве были реконструированы 66 зданий и построены 11 новых амбулаторий, в том числе две новые детские поликлиники в Кунцево и Савеловском районе, которые будут работать в соответствии с новым столичным стандартом поликлиник.

«Медицинскую помощь в новых комфортных и хорошо оборудованных зданиях будут получать 22,4 тысячи маленьких пациентов», — подчеркнула заммэра.

В пресс-службе добавили, что в новых поликлиниках установлено современное медицинское оборудование, компьютеры, подключенные к ЕМИАС, есть зоны комфортного ожидания с кондиционерами и кулерами с питьевой водой, а также телевизоры, мягкие диваны и кресла, буфет.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин открыл после капремонта педиатрический корпус Морозовской больницы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».