Завершается строительство новой поликлиники в московском районе Измайлово

Новое здание взрослой поликлиники достроят до конца года в районе Измайлово на востоке российской столицы. Оно будет рассчитано на 750 посещений в смену, рассказал глава Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Медицинское заведение расположено по адресу Измайловский проспект, дом 63, 65, 67. Объект готов на 85%, сейчас там завершаются фасадные работы и монтаж внутренних инженерных систем, продолжаются отделка и устройство наружных инженерных коммуникаций.

Данная поликлиника относится ко второму уровню оказания амбулаторной медицинской помощи. Он предусматривает оказание специализированной высококвалифицированной медико-санитарной помощи с применением современного высокотехнологического оборудования и лекарств.

Медицинское учреждение строится по новому стандарту оснащения поликлиник «Московский стандарт +». Помимо обеспечения пациентов медицинской помощью, он предусматривает создание удобных и комфортных пространств для посетителей и медперсонала.

«Стандарт основан на высокой доступности специалистов, современных технологиях для диагностики и профилактики болезней, расширении «цифровых» возможностей. Он, в частности, предполагает зоны комфортного ожидания, понятную систему навигации, доступность для граждан с ограниченными физическими возможностями», - пояснил глава департамента.

В пятиэтажном здании поликлиники на Измайловском проспекте обустроены зоны дежурного врача, выдачи больничных листов, лучевой диагностики, отдыха и комфортного ожидания, кабинеты медицинских специалистов, процедурные, а также административные и служебно-бытовые помещения.

