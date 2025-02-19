Аналог ресторанного гида Michelin создадут в России

В этом году в России впервые пройдет конкурс лучших ресторанов страны в рамках всероссийской ресторанной премии Russian Hospitality Awards, в ходе которого эксперты назовут лучшие заведения страны в 20 номинациях, сообщает РИА Новости.

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Участие ресторанов в конкурсе будет бесплатным, подать заявки на участия они смогут с 1 июля. Затем в заведения тайно нагрянут эксперты под видом обычных посетителей. Они то и вынесут свой вердикт. Победителей по всем 20 номинациям назовут в марте 2026 года.

По замыслу устроителей конкурса проект должен стать мощным стимулом для развития ресторанного бизнеса и гастрономического туризма в Россию.

Ранее стало известно, что более 70 поваров будут участвовать в конкурсе форума-фестиваля «Москва 2030», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Компанийченко
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