Аналог ресторанного гида Michelin создадут в России

Участие ресторанов в конкурсе будет бесплатным, подать заявки на участия они смогут с 1 июля. Затем в заведения тайно нагрянут эксперты под видом обычных посетителей. Они то и вынесут свой вердикт. Победителей по всем 20 номинациям назовут в марте 2026 года.

По замыслу устроителей конкурса проект должен стать мощным стимулом для развития ресторанного бизнеса и гастрономического туризма в Россию.

Ранее стало известно, что более 70 поваров будут участвовать в конкурсе форума-фестиваля «Москва 2030», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

