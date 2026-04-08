Трамп: Поставляющие Ирану оружие страны получат пошлины в 50%

В отношении стран, которые будут поставлять Ирану оружие, Вашингтон введёт пошлины в размере 50% на все их товары. Как пишет RT, об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Медведев назвал Ормузский пролив «ядерным оружием Ирана»

По его словам, предупреждение вступает в силу незамедлительно.

«Никаких исключений или льгот не будет», - написал глава Белого дома в своей соцсети Truth Social.

Ранее Иран и США объявили, что договорились о двухнедельном перемирии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
