Аналитики заявили о продолжающем дешеветь жилье в Москве и Подмосковье

Так, глава аналитического центра «ИНКОМ-Недвижимость» Дмитрий Таганов отметил, что в границах «старой» Москвы в октябре на продажу выставили на 5,3% квартир больше, чем в сентябре, а в Новой Москве рост составил 4% больше. По его словам, в Подмосковье рост предложения составил 4,3% за месяц.

Отмечается, что ажиотажного спроса на недвижимость нет, поэтому продавцам приходится снижать цены. В агентстве «ИНКОМ-Недвижимость» рассказали, что в «старой» Москве квадратный метр в среднем подешевел на 1% по сравнению с сентябрем — до 277,9 тысячи.

По данным портала Irn.ru, в Новой Москве цены за октябрь упали на 0,7% - до 200,4 тысячи рублей, а в Подмосковье квадратный метр стал дешевле на 0,3% и стоит в среднем 151,6 тысячи рублей. При этом продавцы жилья в «старой» Москве могут согласиться на скидку в 10–20%.

«Процесс снижения цен только начался, и сколько он продлится, мы пока не знаем. Многое зависит не от самого рынка, а от внешних факторов. Сейчас можно рассчитывать приобрести жилье несколько дешевле, чем на пике роста цен», — заключил Дмитрий Таганов.

Ранее российский вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что по итогам текущего года может быть введено в эксплуатацию 93-95 млн квадратных метров жилого фонда, что станет новым рекордом по строительству жилых домов в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».