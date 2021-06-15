Аналитики заявили, что почти половина россиян пользуется картами «Мир»

Эксперты заявили, что при этом картами международных платежных систем как основными пользуются около 54% граждан. Соотношение систем Visa и MasterCard не уточняется. «Мир» лидирует преимущественно среди бюджетников и льготников, отметили исследователи.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предположил, что из-за санкций против России системы Visa и MasterCard могут быть отключены. Однако в компаниях эту информацию опровергли, пишет Газета.ру.

