Аналитики выяснили, сколько россиян откладывают на «черный день»

Расходы большинства жителей России на фоне пандемии коронавируса остались на прежнем уровне – по этой причине наши соотечственники не откладывают деньги. Однако накоплениями на «черный день» обладают около 40% россиян. Как пишет РИА Новости, об этом говорят данные исследования, проведенного сервисом Работа.ру.

Выяснилось, что у 8% респондентов сбережений хватит на несколько месяцев. Еще 10% участников опроса рассказали, что отложенных денег им хватит, чтобы прожить только месяц. Кроме того, аналитики установили, что лишь 15% респондентов удается откладывать деньги. Из них 6% заявили, что пополняют «копилку» так же, как и до пандемии COVID-19.