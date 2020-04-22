Аналитики выяснили, сколько россиян откладывают на «черный день»
Расходы большинства жителей России на фоне пандемии коронавируса остались на прежнем уровне – по этой причине наши соотечственники не откладывают деньги. Однако накоплениями на «черный день» обладают около 40% россиян. Как пишет РИА Новости, об этом говорят данные исследования, проведенного сервисом Работа.ру.
Выяснилось, что у 8% респондентов сбережений хватит на несколько месяцев. Еще 10% участников опроса рассказали, что отложенных денег им хватит, чтобы прожить только месяц. Кроме того, аналитики установили, что лишь 15% респондентов удается откладывать деньги. Из них 6% заявили, что пополняют «копилку» так же, как и до пандемии COVID-19.
Ранее НСН писала, что россиянам, у которых есть сбережения, следует создать корзину из четырех валют. Такую точку зрения в интервью «Ленте.ру» высказал глава Сбербанка Герман Греф.
«Нужно переживать, конечно, за устойчивость каждой отдельной валюты — доллара, евро, рубля или швейцарского франка», - сказал он, добавив, что при наличии сколько-нибудь значимых накоплений, лучше хранить средства именно в этих валютах.
Тем же россиянам, у которых нет возможности копить, глава Сбербанка рекомендовал и дальше хранить сбережения в рублях, подчеркивает RT.
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