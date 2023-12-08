Аналитики: россияне стали чаще покупать восстановленные смартфоны
С января по ноябрь текущего года продажи восстановленных смартфонов выросли в четыре раза в денежном выражении и на 149% в количественном. Такие данные приводят аналитики МегаФона.
Уточняется, что средняя стоимость одного экземпляра составила 15 тысяч рублей. В тройку лидеров вошли смартфоны Samsung, Apple и Xiaomi. Среди моделей лидером продаж оказался iPhone 8, также популярны Samsung Galaxy A50 и Galaxy A32.
МегаФон продает восстановленные смартфоны с апреля прошлого года. На все устройства предоставляется гарантия, а перед тем, как попасть на прилавок, смартфоны проходят диагностику и тестирование по 55 уникальным параметрам. В случае необходимости проводится замена компонентов.
В рознице объединенной торговой сети МегаФона и Yota покупатели могут сдать свой телефон и моментально получить за него деньги сразу на банковскую карту, либо скидку на покупку нового смартфона.
Директор департамента по стратегии и развитию продаж Давид Борзилов отметил, что рынок восстановленных смартфонов динамично развивается. Рост их продаж в следующем году в торговой сети МегаФона и Yota превысит отметку 50%.
МегаФон – крупнейший российский оператор по покрытию сети и скорости мобильного интернета. Его услугами в стране пользуется 75,8 миллионов клиентов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru