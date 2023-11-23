Аналитики: Российские дети меняют TikTok на Telegram

Российские дети в 2023 году потратили больше мобильного трафика на мессенджеры, чем на социальные сети и музыкальные сервисы вместе взятые, сообщает компания «МегаФон» со ссылкой на соответствующее исследование.



Самыми популярными приложениями у детей остаются YouTube (расход трафика вырос за год на 26%), VK (41%) и TikTok (1%). В топ-5 также вошли показавший самый стремительный рост Telegram (86%) и WhatsApp (45%).



В целом в 2023 году дети стали тратить на 26% больше мобильного интернета, чем в прошлом году. Треть трафика они тратят на просмотр видео (32%), треть - на мессенджеры (30%). В тройке лидеров также музыкальные сервисы (15%), еще реже дети предпочитают игры (9%) и соцсети (7%). На просмотр фильмов дети тратят всего 4% мобильного интернета.



Исследование проводилось на основе обезличенных данных абонентов, использующих тариф «МегаФон Kids». В нем представлены данные за десять месяцев 2023 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

