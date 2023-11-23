Аналитики: Российские дети меняют TikTok на Telegram
Российские дети в 2023 году потратили больше мобильного трафика на мессенджеры, чем на социальные сети и музыкальные сервисы вместе взятые, сообщает компания «МегаФон» со ссылкой на соответствующее исследование.
Самыми популярными приложениями у детей остаются YouTube (расход трафика вырос за год на 26%), VK (41%) и TikTok (1%). В топ-5 также вошли показавший самый стремительный рост Telegram (86%) и WhatsApp (45%).
В целом в 2023 году дети стали тратить на 26% больше мобильного интернета, чем в прошлом году. Треть трафика они тратят на просмотр видео (32%), треть - на мессенджеры (30%). В тройке лидеров также музыкальные сервисы (15%), еще реже дети предпочитают игры (9%) и соцсети (7%). На просмотр фильмов дети тратят всего 4% мобильного интернета.
Исследование проводилось на основе обезличенных данных абонентов, использующих тариф «МегаФон Kids». В нем представлены данные за десять месяцев 2023 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru