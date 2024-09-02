Аналитики рассказали, что школьники и студенты спрашивают у нейросетей
Ко Дню знаний аналитики Яндекса изучили запросы школьников и студентов к сервису Нейро. Оказалось, что более чем в 40% случаев они ищут ответы на вопросы, связанные с программами общего или высшего образования.
Например, учащиеся спрашивают, что такое мысль народная, просят рассказать про сравнительный анализ представлений о человеке во фрейдизме и неофрейдизме, а также про развитие жизни в мезозое и кайнозое. При этом запросов от студентов оказалось почти в три раза больше, чем от школьников.
Больше всего образовательных запросов от школьников и студентов к Нейро посвящены юриспруденции — около 12%. На втором месте — история, 9% запросов. Третье место заняла медицина, которой посвящены около 8% запросов. На четвёртом месте оказалась экономика (около 5% запросов). Пятое место поделили литература и педагогика: им посвящены примерно по 4% запросов.
До этого сообщалось, что 93% опрошенных студентов выразили желание изучать ИИ в рамках учебного процесса, передают «Известия». Более 40% респондентов считают, что ИИ помог бы им в создании индивидуального плана обучения.
Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что в России создан фактически «белый Интернет», который защищает все персональные данные школьников, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru