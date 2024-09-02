Аналитики рассказали, что школьники и студенты спрашивают у нейросетей

Ко Дню знаний аналитики Яндекса изучили запросы школьников и студентов к сервису Нейро. Оказалось, что более чем в 40% случаев они ищут ответы на вопросы, связанные с программами общего или высшего образования.

Например, учащиеся спрашивают, что такое мысль народная, просят рассказать про сравнительный анализ представлений о человеке во фрейдизме и неофрейдизме, а также про развитие жизни в мезозое и кайнозое. При этом запросов от студентов оказалось почти в три раза больше, чем от школьников.