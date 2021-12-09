Аналитики перечислили самые востребованные профессии в 2021 году

Аналитики выяснили, что за 2021 год было размещено 157,9 тысячи вакансий водителей и 147,3 тысячи вакансий менеджеров по продажам, пишет РИА ФАН.

На первых строчках рэнкинга востребованных профессий также расположились продавцы (145,7 тысячи вакансий), бухгалтеры (87,2 тысячи), менеджеры по работе с клиентами (80,5 тысячи).

При этом меньше всего на HeadHunter оказалось вакансий юристов (18,5 тысячи), системных администраторов (19,5 тысячи), курьеров (19,9 тысячи). Также в аутсайдерах остались главные бухгалтеры (21,4 тысячи вакансий) и официанты (21,5 тысячи).

