Аналитики перечислили самые востребованные профессии в 2021 году
Водитель и менеджер по продажам стали самыми востребованными профессиями в текущем году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса HeadHunter.
Аналитики выяснили, что за 2021 год было размещено 157,9 тысячи вакансий водителей и 147,3 тысячи вакансий менеджеров по продажам, пишет РИА ФАН.
На первых строчках рэнкинга востребованных профессий также расположились продавцы (145,7 тысячи вакансий), бухгалтеры (87,2 тысячи), менеджеры по работе с клиентами (80,5 тысячи).
При этом меньше всего на HeadHunter оказалось вакансий юристов (18,5 тысячи), системных администраторов (19,5 тысячи), курьеров (19,9 тысячи). Также в аутсайдерах остались главные бухгалтеры (21,4 тысячи вакансий) и официанты (21,5 тысячи).
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