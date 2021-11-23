Панки назвали бесполезные профессии
Лидер группы «Йорш» Дмитрий Сокол специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
TikTok запускает проект, посвященный театрам
Платформа для просмотра и создания коротких видеороликов TikTok запускает проект #ТеатральныйТикТок. Он познакомит пользователей с искусством драматургии и поможет российским театрам обрести новую публику, сообщили организаторы. Проект #ТеатральныйТикТок пройдет с 23 по 28 ноября. Организаторы подготовили программу в формате прямых эфиров TikTok Live, позволив участникам заглянуть в театральное закулисье.
Дмитрий Соколов: «Я думаю, что теперь в формате 15 секундных трендов под весёлую музыку мы сможем наблюдать, как школьники кривляются, изображая Ромео и Джульетту, «Три сестры» танцуют тверк, а Иван Сусанин поёт песни Моргенштерна», - пошутил артист.
Причиной потопа в Большом театре стала пьяная драка со стульями
Причиной потопа на Новой сцене Государственного академического Большого театра России в Москве стала пьяная драка сотрудников художественно-постановочной части. Об этом СМИ рассказал артист театра, имя которого не раскрывается. По его словам, драка произошла ночью, в конфликте использовались стулья. «Один бросил стул в другого, и стул попал на пульт управления противопожарной сигнализации. Вроде драка была на Исторической сцене, где находится пульт, а залило Новую», — заявил источник.
Дмитрий Соколов: «Лично я считаю, что эта новость неразрывно связана с первой. Судя по всему, популярные тик-токеры уже решили заранее снять ролики, чтобы залететь в рекомендации во время старта проекта. Хотя и не исключаю, что это мог быть банальный бытовой спор художественных руководителей театра на предмет того, чьё же Кунг-фу сильнее: «Школа Станиславского» или «Техника Чехова», - предположил музыкант.
Исследование показало, на какие нужды россияне берут микрозаймы
Каждый пятый россиянин обращался в микрофинансовые организации в течение последних трех лет, чаще всего граждане брали микрозаймы до зарплаты на непредвиденные нужды и на повседневные расходы, говорится в исследовании платежного сервиса Qiwi
Дмитрий Соколов: «Ну, вы же знаете, как оно бывает, собрался с друзьями, вроде взял одну, а разговор так ладится и на душе тепло. Неожиданно понимаешь, что одной мало, бежишь за второй, а за третьей уже стоишь в очереди на микрозайм. Или любимый человек неожиданно возжелал новый айфон. Ох, уж эти форс-мажоры», - пошутил собеседник НСН.
Россияне назвали самые полезные для общества профессии
Четверо из пяти россиян уверены, что их профессия приносит пользу обществу, при этом наибольшую пользу приносят врачи, учителя и спасатели, говорится в исследовании сервиса «Работа.ру».
Дмитрий Соколов: «Лично мне было бы интересно посмотреть на рейтинг самых бесполезных профессий. Интересно, какое бы место там занимали депутаты, вахтёры, сотрудники ЖКХ», - спросил профессиональный панк "Радиоточку НСН".
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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