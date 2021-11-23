Панки назвали бесполезные профессии

Дмитрий Соколов: «Ну, вы же знаете, как оно бывает, собрался с друзьями, вроде взял одну, а разговор так ладится и на душе тепло. Неожиданно понимаешь, что одной мало, бежишь за второй, а за третьей уже стоишь в очереди на микрозайм. Или любимый человек неожиданно возжелал новый айфон. Ох, уж эти форс-мажоры», - пошутил собеседник НСН.

