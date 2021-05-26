Аналитики назвали самые популярные летние направления у туристов из России

Российские туристы хотели бы посетить этим летом Сочи, Москву, Симферополь и Грецию. Об этом заявили аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip. Изучив поисковые запросы жителей страны, они отметили, что большинство наших соотечественников, планирующих отправиться летом в отпуск, интересуются авиаперелетами в Сочи (доля поисковых запросов — 9,4%), Москву (8,6%) и Симферополь (7,5%).

Также в числе популярных направлений – Санкт-Петербург, Анапа, Краснодар и Калининград. Кроме того, немало желающих побывать в Новосибирске, Екатеринбурге и Минеральных Водах.

Среди зарубежных стран лидирует Греция (доля поисковых запросов среди заграничных направлений — 7,4%).