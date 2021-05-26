Аналитики назвали самые популярные летние направления у туристов из России
Российские туристы хотели бы посетить этим летом Сочи, Москву, Симферополь и Грецию. Об этом заявили аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip. Изучив поисковые запросы жителей страны, они отметили, что большинство наших соотечественников, планирующих отправиться летом в отпуск, интересуются авиаперелетами в Сочи (доля поисковых запросов — 9,4%), Москву (8,6%) и Симферополь (7,5%).
Также в числе популярных направлений – Санкт-Петербург, Анапа, Краснодар и Калининград. Кроме того, немало желающих побывать в Новосибирске, Екатеринбурге и Минеральных Водах.
Среди зарубежных стран лидирует Греция (доля поисковых запросов среди заграничных направлений — 7,4%).
А ранее стало известно, что лишь 15% опрошенных россиян готовы взять кредит на отпуск. Об этом говорят результаты исследования, проведенного сервисом «Работа.ру». При этом, как отметили аналитики, большинство из них заявили, что готовы взять в кредит на сумму до 50 тысяч рублей. До 150 тысяч рублей могут взять на отпуск 11% жителей страны. Еще 9% участников исследования указали, что готовы занять у банков на реализацию свои отпускных планов до 200 тысяч рублей.
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