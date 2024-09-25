Россиян предупредили о росте цен на авто на 15% из-за повышения утильсбора
Цены на автомобили вырастут на 15% из-за повышения утилизационного сбора с 1 октября, рост стоимости затронет в том числе и китайские автомобили, которые официально поставляются в Россию. Об этом заявил гендиректор компании «Мой Автопрокат» Дмитрий Матвеев, слова которого приводит «ФедералПресс».
По его словам, производители из Китая вряд ли начнут переносить заводы в РФ, поскольку они очень долго окупаются. При этом Матвеев отметил, что есть надежда на то, что китайцы будут удерживать цены даже себе в убыток, чтобы поддержать объем продаж.
Эксперт подчеркнул, что не стоит ждать резкого повышения цен на автомобили с 1 октября, так как на сегодняшний день дистрибьюторские и дилерские склады заполнены машинами, которые еще нужно реализовать.
Ранее Минпромторг утвердил документ, согласно которому с 1 октября стоимость утильсбора для авто с двигателем менее 2 литров вырастет примерно на 250 тысяч рублей, 2-3 литра — более чем на 700 тысяч рублей, 3-3,5 литра — более чем на 800 тысяч рублей, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Адыгея приняла летом более 200 тысяч туристов
- Швыдкой высказался о требовании Зеленской «вернуть» Украине Айвазовского
- В России обсудят разработку стратегии развития такси в РФ до 2035 года
- Россиян предупредили о росте цен на авто на 15% из-за повышения утильсбора
- Минобороны: ВСУ трижды попытались прорваться через границу в Курской области
- СМИ: Съемки байопика Мартина Скорсезе об Иисусе Христе отменили
- Умер актер Роман Мадянов
- СМИ: Учительница избила ученика за русский язык в Узбекистане
- Пастора лютеранской церкви задержали в Санкт-Петербурге
- Кузнецова: Процесс усыновления российских детей иностранцами остановлен
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru