Россиян предупредили о росте цен на авто на 15% из-за повышения утильсбора

Цены на автомобили вырастут на 15% из-за повышения утилизационного сбора с 1 октября, рост стоимости затронет в том числе и китайские автомобили, которые официально поставляются в Россию. Об этом заявил гендиректор компании «Мой Автопрокат» Дмитрий Матвеев, слова которого приводит «ФедералПресс».

По его словам, производители из Китая вряд ли начнут переносить заводы в РФ, поскольку они очень долго окупаются. При этом Матвеев отметил, что есть надежда на то, что китайцы будут удерживать цены даже себе в убыток, чтобы поддержать объем продаж.