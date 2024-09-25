Россиян предупредили о росте цен на авто на 15% из-за повышения утильсбора

Цены на автомобили вырастут на 15% из-за повышения утилизационного сбора с 1 октября, рост стоимости затронет в том числе и китайские автомобили, которые официально поставляются в Россию. Об этом заявил гендиректор компании «Мой Автопрокат» Дмитрий Матвеев, слова которого приводит «ФедералПресс».

По его словам, производители из Китая вряд ли начнут переносить заводы в РФ, поскольку они очень долго окупаются. При этом Матвеев отметил, что есть надежда на то, что китайцы будут удерживать цены даже себе в убыток, чтобы поддержать объем продаж.

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Эксперт подчеркнул, что не стоит ждать резкого повышения цен на автомобили с 1 октября, так как на сегодняшний день дистрибьюторские и дилерские склады заполнены машинами, которые еще нужно реализовать.

Ранее Минпромторг утвердил документ, согласно которому с 1 октября стоимость утильсбора для авто с двигателем менее 2 литров вырастет примерно на 250 тысяч рублей, 2-3 литра — более чем на 700 тысяч рублей, 3-3,5 литра — более чем на 800 тысяч рублей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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