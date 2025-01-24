Аналитики назвали районы Москвы с самыми подешевевшими новостройками

Четвертое место делят между собой районы Солнцево и Кунцево (снижение цен на 11%, до 310 100 рублей и 368 200 рублей), на пятой позиции — район Коньково (на 10%, до 212 300 рублей).

По мнению экспертов, первое место района Москворечье-Сабурово объясняется выходом нового проекта от крупного застройщика. На него приходится существенная доля предложения, кроме того, играют роль скидки на начальном этапе продаж и низкая стартовая цена.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что предложение самых дешевых квартир в новостройках Москвы за 2024 год снизилось на 25%.

