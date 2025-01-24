Аналитики назвали районы Москвы с самыми подешевевшими новостройками

Сильнее всего новое жилье подешевело в 2024 году в московских районах Москворечье-Сабурово (на 18% в декабре 2024 года по сравнению с декабрем 2023 года, до 319 700 рублей за квадратный метр), Западное Дегунино (на 17%, до 290 500 рублей за «квадрат») и Марьино (на 13%, до 321 100 рублей за квадратный метр). Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на исследование компании «Метриум».

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Четвертое место делят между собой районы Солнцево и Кунцево (снижение цен на 11%, до 310 100 рублей и 368 200 рублей), на пятой позиции — район Коньково (на 10%, до 212 300 рублей).

По мнению экспертов, первое место района Москворечье-Сабурово объясняется выходом нового проекта от крупного застройщика. На него приходится существенная доля предложения, кроме того, играют роль скидки на начальном этапе продаж и низкая стартовая цена.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что предложение самых дешевых квартир в новостройках Москвы за 2024 год снизилось на 25%.

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ФОТО: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
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