Аналитики фиксируют рост интереса россиян к товарам для дома
Аналитики рассказали о росте интереса жителей России к товарам для дома. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные сервиса бесплатных объявлений «Авито». Аналитики подчеркивают, что число запросов со словами «дом» и «квартира» за три месяца достигло двух миллионов. В топ по уровню востребованности попали мебель и бытовая техника — диваны, телевизоры и холодильники.
Кроме того, как показало исследование, наши соотечественники интересуются средствами противовирусной защиты, весенней одеждой и товарами для дачи.
К слову, продажи спортивного инвентаря в России – в период с 1 марта по 5 апреля текущего года – увеличились на рекордные 53% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Об этом говорят данные компании «Такском»
Аналитики подчеркивают, что больше всего выросла популярность эластичной фитнес-ленты (эспандера) —этот товар стали покупать на 45% чаще. На 44% увеличились покупки гирь, а спортивных утяжелителей – на 23%. Помимо этого, выросла популярность специальных ковриков для занятий спортом — покупки увеличились на 31%.
Анализ фискальных данных выявил, что средний чек на покупку спорттоваров вырос на 4% и составил 4,4 тыс. рублей.
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