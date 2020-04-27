Аналитики фиксируют рост интереса россиян к товарам для дома

Аналитики рассказали о росте интереса жителей России к товарам для дома. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные сервиса бесплатных объявлений «Авито». Аналитики подчеркивают, что число запросов со словами «дом» и «квартира» за три месяца достигло двух миллионов. В топ по уровню востребованности попали мебель и бытовая техника — диваны, телевизоры и холодильники.

Кроме того, как показало исследование, наши соотечественники интересуются средствами противовирусной защиты, весенней одеждой и товарами для дачи.

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К слову, продажи спортивного инвентаря в России – в период с 1 марта по 5 апреля текущего года – увеличились на рекордные 53% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Об этом говорят данные компании «Такском»

Аналитики подчеркивают, что больше всего выросла популярность эластичной фитнес-ленты (эспандера) —этот товар стали покупать на 45% чаще. На 44% увеличились покупки гирь, а спортивных утяжелителей – на 23%. Помимо этого, выросла популярность специальных ковриков для занятий спортом — покупки увеличились на 31%.

Анализ фискальных данных выявил, что средний чек на покупку спорттоваров вырос на 4% и составил 4,4 тыс. рублей.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ТоварыРоссияне
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