Аналитики фиксируют рост интереса россиян к товарам для дома

Аналитики рассказали о росте интереса жителей России к товарам для дома. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные сервиса бесплатных объявлений «Авито». Аналитики подчеркивают, что число запросов со словами «дом» и «квартира» за три месяца достигло двух миллионов. В топ по уровню востребованности попали мебель и бытовая техника — диваны, телевизоры и холодильники.

Кроме того, как показало исследование, наши соотечественники интересуются средствами противовирусной защиты, весенней одеждой и товарами для дачи.