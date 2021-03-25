Аналитики: больше половины россиян не заботятся о здоровье

Как оказалось, больше половины граждан России не заботятся о своем здоровье, пишут «Известия» со ссылкой на исследование Аналитического центра НАФИ.

Шевчук рассказал, с чего начинается здоровый образ жизни

Так, 53% граждан проходят медобследование максимум раз в год, 48% работают по ненормированному графику, а также употребляют вредную пищу. 37% участников исследования не занимаются спортом и имеют вредные привычки. 39% россиян постоянно испытывают стресс.

Более здоровому образу жизни привержены жители сел, однако они реже проводят медобследование. Больше всех вредных привычек у жителей Москвы и Петербурга.

Главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава РФ Любовь Дроздова заявила, что здоровый образ жизни позволит прожить значительно дольше.

По её словам, следовать здоровому образу жизни нужно начинать как можно раньше, так как здоровые привычки вносят наибольший вклад в продолжительность жизни.

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ФОТО: РИА Новости/Григорий Василенко
ТЕГИ:ЗдоровьеАлкоголизм
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