Аналитик Щельцин: Перезагружать компьютер необходимо минимум один раз в неделю

Для лучшей работы компьютера его необходимо перегружать минимум один раз в неделю, рассказал генеральный директор некоммерческой организации «Цифровые платформы» Арсений Щельцин, передает радио Sputnik.

Он объяснил, что фоновые процессы могут не выключаться, когда пользователь перестал работать с той или иной программой. А большое количество таких скрытых задач тормозит работу компьютера.

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Ранее компания Apple признала очередную проблему у владельцев iPhone 15 Pro, сообщает издание MyDrivers. На этот раз пользователи столкнулись с тем, что спустя всего несколько дней использования нового устройства на дисплее возникают выгоревшие пиксели. Специалисты компании сообщили, что проблема может быть связана с ошибкой в iOS, то есть, ситуация разрешится в новом обновлении. Если речь идет о браке, устройство заменят.

До этого Apple выпустила новую операционную систему iOS 17.0.3, в которой исправила ошибку, приводящую к перегреву смартфонов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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