Аналитик Щельцин: Перезагружать компьютер необходимо минимум один раз в неделю

Ранее компания Apple признала очередную проблему у владельцев iPhone 15 Pro, сообщает издание MyDrivers. На этот раз пользователи столкнулись с тем, что спустя всего несколько дней использования нового устройства на дисплее возникают выгоревшие пиксели. Специалисты компании сообщили, что проблема может быть связана с ошибкой в iOS, то есть, ситуация разрешится в новом обновлении. Если речь идет о браке, устройство заменят.

До этого Apple выпустила новую операционную систему iOS 17.0.3, в которой исправила ошибку, приводящую к перегреву смартфонов, передает «Радиоточка НСН».

