Аналитик Муртазин: В 2024 году в РФ будет уничтожено 120 тысяч продуктов Apple

Всего, по его подсчетам, будет «ликвидировано» около 120 тысяч техники.

В ноябре прошлого года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил о небезопасности техники американской компании Apple, однако отметил, что сам пока не отказался от использования смартфона iPhone.

Песков упомянул, что некоторые сотрудники администрации президента еще пользуются iPhone, другие отказались от этих гаджетов. Пресс-секретарь подчеркнул, что iPhone — «прекрасное изобретение», и положительно оценил разработанную американской компанией Apple операционную систему iOS, однако система уязвима, это нужно понимать, передает «Радиоточка НСН».

