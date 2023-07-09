Аналитик Андриевская: в России сохраняется риск повышения пенсионного возраста

Директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская в беседе с URA.RU заявила о сохранении риска повышения пенсионного возраста.

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По ее словам, к повышению пенсионного возраста может привести старение населения и сокращение рождаемости.

Андриевская отметила, что согласно прогнозам ООН, к 2050 году доля пенсионеров в мире вырастет до 22%.

Ранее глава Союза пенсионеров России Валерий Рязанский в эфире НСН заявил, что математические расчеты при индексации пенсий опираются на современные реалии экономики страны, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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