«Зачем переплачивать?» Регистрацию в аэропортах в аэропортах назвали анахронизмом
Главный редактор Avia.ru Роман Гусаров в эфире НСН оценил предложение об исключении из тарифов стоимости регистрации в аэропорту.
Введение платной регистрации на рейсы в аэропортах, альтернативой которой станет бесплатная регистрация онлайн, избавит часть пассажиров от переплаты. Об этом заявил в эфире НСН авиаэксперт, главный редактор Avia.ru Роман Гусаров.
«Я не знаю, как поступит регулятор, но на мой взгляд, предложение трезвое и вполне справедливое. Авиакомпания изначально предполагает, что пассажир может явиться в аэропорт и зарегистрироваться на стойке. А это услуга платная для самой авиакомпании. Авиакомпания оплачивает ее аэропорту или держит своих сотрудников, платя им. В любом случае эта услуга включена в стоимость авиабилета. Сегодня многие пассажиры регистрируются онлайн. Получается, они переплачивают за услугу, в которой нет необходимости и которая сегодня становится анахронизмом», - отметил он.
Позже представитель "Аэрофлота" Михаил Демин заявил журналистам, что речь идёт только об исключении из тарифа стоимости регистрации в аэропорту, причем для лоукостеров, а не для полносервисных компаний, передаёт РИА Новости.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,3 млн+11 024 / сут.
Умерли
88 285+462 / сут.
Выздоровели
3,9 млн+15 464 / сут.
- Занзибар оказался популярнее Египта и Кубы у россиян
- Представитель ДНР сообщил об обстреле со стороны украинских силовиков
- Силовики пришли в монастырь отца Сергия
- Взрыв газа произошел на предприятии в Златоусте
- Павловский рассказал о финансировании предвыборной кампании Ельцина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru