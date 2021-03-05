«Зачем переплачивать?» Регистрацию в аэропортах в аэропортах назвали анахронизмом

Главный редактор Avia.ru Роман Гусаров в эфире НСН оценил предложение об исключении из тарифов стоимости регистрации в аэропорту.

Введение платной регистрации на рейсы в аэропортах, альтернативой которой станет бесплатная регистрация онлайн, избавит часть пассажиров от переплаты. Об этом заявил в эфире НСН авиаэксперт, главный редактор Avia.ru Роман Гусаров.

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«Я не знаю, как поступит регулятор, но на мой взгляд, предложение трезвое и вполне справедливое. Авиакомпания изначально предполагает, что пассажир может явиться в аэропорт и зарегистрироваться на стойке. А это услуга платная для самой авиакомпании. Авиакомпания оплачивает ее аэропорту или держит своих сотрудников, платя им. В любом случае эта услуга включена в стоимость авиабилета. Сегодня многие пассажиры регистрируются онлайн. Получается, они переплачивают за услугу, в которой нет необходимости и которая сегодня становится анахронизмом», - отметил он.

Позже представитель "Аэрофлота" Михаил Демин заявил журналистам, что речь идёт только об исключении из тарифа стоимости регистрации в аэропорту, причем для лоукостеров, а не для полносервисных компаний, передаёт РИА Новости.

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ФОТО: РИА Новости//Григорий Сысоев
ТЕГИ:АвиапассажирыАвиабилетыАэропорт
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