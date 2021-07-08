Российский самолёт-амфибию Бе-200 направили в Турцию для тушения пожаров

Самолёт-амфибию Бе-200 морской авиации ВМФ России направили для тушения пожаров в Турцию, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В сообщении говорится, что воздушное судно направлено для оказания помощи «по указанию президента РФ».

В военном ведомстве уточнили, что российский Бе-200 вылетел с аэродрома Крымск в направлении аэродрома временного базирования Адана (Турция) около 16:00 мск 8 июля.

«Экипаж самолёта имеет практический опыт выполнения такого рода задач», - добавили в Минобороны РФ.

Ранее на юго-востоке Турции восемь человек погибли в результате пожара в больнице Университета Санко в городе Газиантеп, сообщает RT.

