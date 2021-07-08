Российский самолёт-амфибию Бе-200 направили в Турцию для тушения пожаров
Самолёт-амфибию Бе-200 морской авиации ВМФ России направили для тушения пожаров в Турцию, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В сообщении говорится, что воздушное судно направлено для оказания помощи «по указанию президента РФ».
В военном ведомстве уточнили, что российский Бе-200 вылетел с аэродрома Крымск в направлении аэродрома временного базирования Адана (Турция) около 16:00 мск 8 июля.
«Экипаж самолёта имеет практический опыт выполнения такого рода задач», - добавили в Минобороны РФ.
Ранее на юго-востоке Турции восемь человек погибли в результате пожара в больнице Университета Санко в городе Газиантеп, сообщает RT.
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