Amnesty International раскритиковала запрет российским врачам высказываться о пандемии
Международная правозащитная организация Amnesty International считает цензурой требование Минздрава РФ к врачам согласовывать все заявления, связанные с пандемией COVID-19, заявила директор российского представительства организации Наталья Звягина.
Звягина отметила, что запрет «однозначно является покушением на свободу выражения мнений и свободу получать и распространять информацию». Она отмечает, что ограничения на распространение информации, введенные Минздравом, не соответствуют международному праву в области прав человека.
Директор Amnesty International выразила обеспокоенность тем, что запрет, который напрямую касается только больниц и других структур федерального подчинения, будет расширен и для других медицинских учреждений. Звягина считает, что правительство дало четкий сигнал о намерении контролировать доступ к информации о ситуации в области общественного здоровья и препятствовать распространению самостоятельных мнений.
Глава правозащитной организации добавила, что этот же запрет может поставить под угрозу эффективность мер по борьбе с коронавирусом, так как с его помощью возможно сокрытие общественно важной информации.
Ранее правозащитная организация «Агора» открыла горячую линию для всех сотрудников медучреждений с целью оказания юридической помощи в случае попыток сокрытия общественно важной информации.
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