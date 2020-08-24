Американцы создали назальную вакцину против COVID-19

Учёные из США изобрели необычную вакцину против коронавируса COVID-19. Принцип её действия похож на работу российской вакцины, но американский препарат вводится не внутримышечно, а через нос, сообщает РИА Новости.

Назальную вакцину разработали исследователи из Медицинской школы университета Вашингтона в Сент-Луисе. Они испытали её на мышах.

Эта вакцина, как утверждается, позволяет выработать большое количество антител в верхних и нижних дыхательных путях. Её разработчики прикрепили к обычному аденовирусу S-белок, который участвует в заражении клеток коронавирусом. В сам белок внесли мутацию, способствующую образованию антител. Аденовирус при этом обезврежен и работает как «транспорт» для изменённого S-белка.

Российская вакцина, тем временем, уже прошла клинические испытания и получила регистрацию.

