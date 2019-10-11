Таратута о пранкерах: Грэм выглядит по-дурацки

«Во всей этой истории по-дурацки выглядит Грэм. Мало ли, что пранкеры устроили небольшой скандал! Виноват тот, кто доверчиво к этому относится. Наверное, существует какая-то официальная процедура связи таких высокопоставленных людей, как Грэм и министр обороны Турции, какой-то протокол и какая-то система. Наверняка пранкеры не могли соблюсти всей этой процедуры. И то, что Грэм пренебрег правилами, это говорит не в его пользу. Я сомневаюсь, что это может вызвать какую-то волну антироссийской истерии и так далее. Отношение к России и без того отрицательное, больше уже некуда, там уже довели до самого дна», - выразился он.

Издание сообщает, что Лексус предоставил им аудиозапись разговора. Из записи, в частности, следует, что Грэм выражал симпатии турецкой стороне в связи с «курдской проблемой» и описывал курдов как «угрозу». «Нам удавалось предотвратить многие попытки разыграть сенатора Грэма, но на этот раз они проскользнули в щель. Они добрались до него», — заявил впоследствии представитель политика.

