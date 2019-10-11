Пранкер Вован: Сенатор Грэм нашу информацию передал Трампу

«Это один из самых известных американских сенаторов-республиканцев, он очень близок к Трампу, на тот момент в СМИ очень много говорили о покупке Турцией российских С-400, и нам было интересно узнать о реакции США, как американцы пытаются этому противостоять. Этот сенатор очень часто писал про Турцию, о том, что он делает всевозможные шаги, чтобы не допустить сделку. Мы решили ему написать от имени министра обороны Турции, выслали запрос на разговор по поводу этой проблемы. Как ни странно, уже на следующий день его офис ответил, у нас состоялся первый разговор 30 июля, а второй уже в середине августа. Причем инициатором его был сам Грэм. Его офис нам отправил запрос, думая, что это министр обороны. И Грэм рассказал, что он уже передал ту информацию, которую мы ему сообщили, Трампу. Он предлагал какие-то свои альтернативные пути, что он может предложить Турции в обмен», - добавил он.

Ранее в июле Лексус и Вован от имени президента Украины Владимира Зеленского разыграли руководителя Главного управления Нацполиции по Днепропетровской области генерала Виталия Глуховерю.