Американский самолет привез в России новую партию аппаратов ИВЛ
Транспортный самолет военно-воздушных сил США доставил в московский аэропорт Внуково очередную партию гуманитарной помощи.
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Как заявил «Интерфаксу» информированный источник, борт приземлился в аэропорту несколько минут назад, он доставил в Россию аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ). В ближайшее время начнется разгрузка.
Накануне RT сообщил, что Вашингтон отправил в Москву партию из 150 аппаратов ИВЛ. Это уже вторая партия с медицинским оборудованием — 21 мая американский транспортник доставил в Москву еще 50 аппаратов.
Передаче России аппаратов ИВЛ вызвала недовольство в самих США. Так члены Демократической партии потребовали от президента Дональда Трампа объясниться, почему она раздает другим странам оборудование, которого не хватает американским больницам, передает Ura.ru
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