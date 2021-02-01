Американский рэпер имплантирует в лоб бриллиант за $24 млн

Американский рэпер Lil Uzi Vert (Саймир Вудс) в своем Twitter заявил о намерении вставить себе в лоб бриллиант за 24 миллиона долларов.

Рэпер рассказал, что впервые увидел камень в 2017 году и с того момента начал копить на него деньги. По его словам, цена бриллианта превышает стоимость всего его имущества, включая дом и автомобиль Bugatti.

Выполнять операцию будет ювелир Эллиот Эллианте, работающий со знаменитостями.

Lil Uzi Vert стал известен после выпуска дебютного сингла Money Longer.

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ФОТО: фото из Twitter Lil Uzi Vert
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