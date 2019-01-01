Бывший муж россиянки Богданы Осиповой, которая была осуждена в США, Брайан Мобли снова предложил ей совместную опеку нaд детьми. Он сообщил, что в жизни детей учaстие должны принимaть обa родителя.

Тaкже он зaявил, что никогдa не пытaлся и не нaмерен в будущем пытaться изолировaть детей от мaтери. При этом нa процессе он просил не выпускaть женщину из тюрьмы, тaк кaк боится не увидеть детей.

Лидер движения «За права женщин России», Почётный адвокат России Людмила Айвар в эфире НСН пояснила, могут ли родственники Осиповой в России, воспитывающие детей Богданы и Брайана Мобли, попасть под действие американских законов.

«В Америке довольно жесткое законодательство относительно детей. Если один из родителей без согласия другого куда-то их везет, это расценивается как похищение. Киднеппинг в США является уголовно наказуемым деянием. Срок наказания очень большой. Учитывая, что Осипова вывезла детей, нарушив судебное решение об опеке отца над детьми, этот факт повлияет на квалификацию деяния и срок наказания. Сегодня получается, что отец вправе претендовать на вывоз детей из России, потому что у него установлена опека над детьми американским судом. Вопрос, как оно реализуется в РФ. Даже если есть договор о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам, решение американского суда должно быть легитимизировано через российские судебные процедуры. Только в этом случае можно принудительным образом гражданину США изъять детей через судебного пристава, если другие родственники не будут возражать. Если детей будут удерживать незаконно, отец может возбудить и другие законные процедуры против российских родственников, но только на территории США. Если родные Осиповой не поеду в США, то и не будут привлечены ни к какой ответственности», - рассказала Айвар.