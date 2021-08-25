Американские ученые сравнили шансы попасть в больницу привитых и непривитых

Привитые от коронавируса люди попадают в больницу в 29 раз реже, чем не сделавшие прививки.

Как такому выводу пришли авторы исследования Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США, проведенного в округе Лос-Анджелес.

Уровень инфицирования COVID-19 среди непривитых почти в 5 раз превысил соответствующие показатели полностью вакцинированных американцев.

По мнению авторов исследования, в котором приняли участие более 40 тысяч пациентов, в период повышенного распространения «дельта»-штамма вакцины доказали свою эффективность, отмечает ТАСС.

