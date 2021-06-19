Американские ученые назвали условия для завершения пандемии COVID-19
Окончание пандемии коронавирусной инфекции можно ускорить за счет быстрого снабжения вакцинами непривитых жителей стран мира, в особенности, развивающихся. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на ученых из США.
Как отметил профессор эпидемиологии и помощник декана в области исследований школы общественного здравоохранения университета Луизианы Эдвард Трапидо, не прошедшее вакцинацию население — более важный вопрос, чем уменьшение уровня антител к вирусу. По словам эксперта, пандемия закончится в 2022 году, затем коронавирус станет более эндемическим.
Трапидо считает, что усилия по распространению вакцин необходимо сосредоточить на Бразилии, Индии, Пакистане, Непале, странах Южной и Центральной Америки и других развивающихся государствах.
В свою очередь, профессор вирусологии и вакцинологии в университете Коннектикута доктор Пауло Верарди заявил, что для достижения необходимого уровня иммунитета странам нужно вакцинировать как минимум две трети населения. Благодаря этому удастся достичь уровня иммунитета, который нарушит циклы передачи вируса и предотвратит последующие волны заболевания.
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