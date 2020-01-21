Американская пара умерла в один день

Американцы Джек и Харриет Моррисон, прожившие в браке 65 лет, умерли в один день. Это произошло в доме престарелых в городе Сент-Луис (штат Миссури), сообщает РИА Новости со ссылкой на газету St. Louis Post-Dispatch.

Супруги скончались 11 января с разницей всего в несколько часов. Джеку Моррисону было 86 лет, а его жене Харриет 83 года. Их кровати находились рядом, чтобы они могли до последнего момента держаться за руки.

Джек и Харриет поженились в 1956 году, в браке у них появилось двое сыновей.

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