Долгожитель из Подмосковья умер на 105 году
14 января 202019:42
Один из долгожителей Московской области скончался на 105 году жизни. Старейший житель Павловского Посада Михаил Шишов принимал участие в Советско-финской и Великой Отечественной войнах.
Печальную весть сообщил глава города Олег Соковиков. Он отметил, что Михаил Григорьевич был героем, тружеником, добрым и светлым человеком. Мэр выразил соболезнования родственникам покойного.
Как сообщает сайт «Подмосковье Сегодня», Михаил Шишов начинал свой трудовой путь на местной платочной мануфактуре.
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Фото: instagram.com/osokovikov
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