Долгожитель из Подмосковья умер на 105 году

Один из долгожителей Московской области скончался на 105 году жизни. Старейший житель Павловского Посада Михаил Шишов принимал участие в Советско-финской и Великой Отечественной войнах.

Печальную весть сообщил глава города Олег Соковиков. Он отметил, что Михаил Григорьевич был героем, тружеником, добрым и светлым человеком. Мэр выразил соболезнования родственникам покойного.

Как сообщает сайт «Подмосковье Сегодня», Михаил Шишов начинал свой трудовой путь на местной платочной мануфактуре.



