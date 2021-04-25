Американка назвала самое вкусное блюдо русской кухни

Пельмени в кафе с русской кухни произвели неизгладимое впечатление на ресторанного критика Ханну Голдфилду. О том, что она съела их больше, чем думала, эксперт призналась в колонке для журнала The New Yorker.

Голдфилд даже сравнила пельмени с сотами и отметила, отличие не только их формы, но и «содержания».

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«Я заказала две порции пельменей …. Я полагала, что их должно было хватить на несколько приемов пищи, но, сделав первый укус, поняла, насколько ошибалась. Порция с нежной рубленой свининой и тертым луком была слегка смазана сметаной (родственницей нашего крем-фреша) и посыпана свежемолотым перцем и петрушкой», — призналась критик.

Эксперт также рассказала историю одной из хозяек кафе, чье увлечение русской кухни началось после знакомства с холодцом из говяжьего языка и маринованной сельдью. Женщина назвала эти блюда «умопомрачительными» и призналась, что среди друзей «настоящий фурор произвели цыпленок табака по-грузински и икра на черном хлебе».

По мнению Голдфилд, рестораны с русской кухней дают возможность американцам не только знакомиться с традициями других стран, но и бороться с предрассудками.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Федоренко
ТЕГИ:СШАКультураЕдаРесторан
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