Американка назвала самое вкусное блюдо русской кухни

«Я заказала две порции пельменей …. Я полагала, что их должно было хватить на несколько приемов пищи, но, сделав первый укус, поняла, насколько ошибалась. Порция с нежной рубленой свининой и тертым луком была слегка смазана сметаной (родственницей нашего крем-фреша) и посыпана свежемолотым перцем и петрушкой», — призналась критик.

Эксперт также рассказала историю одной из хозяек кафе, чье увлечение русской кухни началось после знакомства с холодцом из говяжьего языка и маринованной сельдью. Женщина назвала эти блюда «умопомрачительными» и призналась, что среди друзей «настоящий фурор произвели цыпленок табака по-грузински и икра на черном хлебе».

По мнению Голдфилд, рестораны с русской кухней дают возможность американцам не только знакомиться с традициями других стран, но и бороться с предрассудками.

