Средства от акцизов на соленое и сладкое направят на профилактику и лечение диабета

«Речь не идет о повышении стоимости сахара и соли, мы не говорим о налоге. В группе риска по диабету второго типа находятся десятки миллионов россиян. В особой группе риска - дети. Сегодняшний завтрак ребенка стал на 18% слаще, но никто об этом родителям никто не сообщает. Мы решили пойти по пути акцизов, которые должны помочь покупателям понять, что с тем или иным подакцизным товарам, что-то не так. Может, нужно купить другой, менее сладкий товар? Сухие завтраки, йогурты, печенье - это продукты с повышенным содержанием сахара, а они лежат на нижней полке, в зоне взгляда ребенка. Собранные средства пойдут на профилактику и лечение диабета второго типа. По величине акциза - это должен быть небольшой, малозаметный налог. Наша инициатива не должна привести к подорожанию товара в разы. Покупая конфеты на 100 рублей, человек отдает 50 копеек-рубль на благие цели», - напомнил Кирьянов.

Предполагается, что под такие акцизы попадут пельмени, консервы, сладкая газировка и даже некоторые пакетированные соки.



