Средства от акцизов на соленое и сладкое направят на профилактику и лечение диабета

Общественная палата, Российский союз налогоплательщиков и Институт развития правового общества выступили с инициативой ввести акцизы на продукты, в которых на 100 грамм товара содержание сахара превышает 22,5 грамма, а соли – 2,5 грамма. Первый зампред комиссии по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив ОП РФ, председатель исполнительного комитета организации «Российский союз налогоплательщиков» Артем Кирьянов на пресс-конференции НСН пояснил, с чем связано такое предложение и куда направят вырученные средства.

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«Речь не идет о повышении стоимости сахара и соли, мы не говорим о налоге. В группе риска по диабету второго типа находятся десятки миллионов россиян. В особой группе риска - дети. Сегодняшний завтрак ребенка стал на 18% слаще, но никто об этом родителям никто не сообщает. Мы решили пойти по пути акцизов, которые должны помочь покупателям понять, что с тем или иным подакцизным товарам, что-то не так. Может, нужно купить другой, менее сладкий товар? Сухие завтраки, йогурты, печенье - это продукты с повышенным содержанием сахара, а они лежат на нижней полке, в зоне взгляда ребенка. Собранные средства пойдут на профилактику и лечение диабета второго типа. По величине акциза - это должен быть небольшой, малозаметный налог. Наша инициатива не должна привести к подорожанию товара в разы. Покупая конфеты на 100 рублей, человек отдает 50 копеек-рубль на благие цели», - напомнил Кирьянов.

Предполагается, что под такие акцизы попадут пельмени, консервы, сладкая газировка и даже некоторые пакетированные соки.


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ФОТО: pixabay.com
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