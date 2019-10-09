Американец отсудил 8 млрд долларов у фармкомпании за выросшую грудь

В свою очередь Life.ru уточняет, что в 2015 году мужчина уже выиграл у Johnson&Johnson по аналогичному иску, однако тогда суд постановил выплатить ему в качестве компенсации 1,75 млн долларов.

РЕН ТВ отмечает, что американец далеко не единственный, кто судится с компанией из-за данного лекарства. В настоящее время суды рассматривают порядка пяти тысяч аналогичных исков.

