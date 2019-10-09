Американец отсудил 8 млрд долларов у фармкомпании за выросшую грудь
Житель США выиграл суд у фармацевтического гиганта Johnson&Johnson. Компанию обязали выплатить истцу 8 млрд долларов за побочный эффект в виде выросшей у мужчины груди, сообщает сайт «Свободная пресса».
Житель Филадельфии рассказал, что в детстве по рекомендации врачей начал принимать препарат, предотвращающий приступы шизофрении и биполярного расстройства личности. В результате со временем у него сильно увеличились грудные железы, причем этот побочный эффект не был указан в инструкции к препарату.
В свою очередь Life.ru уточняет, что в 2015 году мужчина уже выиграл у Johnson&Johnson по аналогичному иску, однако тогда суд постановил выплатить ему в качестве компенсации 1,75 млн долларов.
РЕН ТВ отмечает, что американец далеко не единственный, кто судится с компанией из-за данного лекарства. В настоящее время суды рассматривают порядка пяти тысяч аналогичных исков.
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