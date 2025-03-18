Американец Бейлс получил 26 лет за наемничество и террористическую деятельность
Второй Западный окружной военный суд приговорил гражданина США Деррика Бейлса к 26 годам лишения свободы за участие в террористическом акте и наемничестве, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
Суд признал его виновным в совершении преступлений, повлекших тяжкие последствия, и наемничестве в составе вооруженных сил Украины.
Согласно следствию, Бейлс вступил в ряды ВСУ в 2024 году за денежное вознаграждение и принимал участие в боевых действиях против России, в том числе при вторжении на территорию Курской области в августе прошлого года. Его действия привели к ущербу для мирного населения и дестабилизации работы властей.
За свою деятельность Бейлс получил не менее 2,4 миллионов рублей. Он объявлен в международный розыск, суд заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru