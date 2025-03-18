Американец Бейлс получил 26 лет за наемничество и террористическую деятельность

Согласно следствию, Бейлс вступил в ряды ВСУ в 2024 году за денежное вознаграждение и принимал участие в боевых действиях против России, в том числе при вторжении на территорию Курской области в августе прошлого года. Его действия привели к ущербу для мирного населения и дестабилизации работы властей.

За свою деятельность Бейлс получил не менее 2,4 миллионов рублей. Он объявлен в международный розыск, суд заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, передает «Радиоточка НСН».

