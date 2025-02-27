Осужденный в России за шпионаж гражданин США отказался обжаловать приговор
Приговоренный в России к 15 годам лишения свободы за шпионаж гражданин США Джин (Евгений) Спектор отказался обаловать приговор, сообщило издание «Коммерсантъ».
Решение суда вступило в законную силу, осужденного этапируют кместу отбытия наказания.
Известно, что дело Спектора рассматривалось в особом порядке, поскольку он заключил со следствием досудебное соглашение и полностью признал вину. Мосгорсудом установлено, что Спектор занимался сбором медицинских данных россиян, чтобы создать генетический скрининг в США. Спектор занимал пост руководителя крупного российского производителя расходных материалов из пластика и изделий медицинского назначения «Медполимерпром».
Осужденный надеялся на то, что американские власти обменяют его на осужденных по аналогичной статье россиян. За шпионаж Спектора приговорили к 13 годам колонии строгого режима, однако по совокупности с предыдущим приговором (его признали виновным в посредничестве в передаче взяток помощнице вице-премьера Аркадия Дворковича) он должен будет провести в колонии строгого режима 15 лет и выплатить штраф в размере 14 млн рублей.
Ранее двое граждан России были признаны нежелательными лицами в Румынии и Молдавии по подозрению в шпионской деятельности. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru