Правительство РФ даст регионам 11 млрд рублей на борьбу с коронавирусом

Российским регионам будет выделено 11 миллиардов рублей на борьбу с коронавирусом. Об этом председатель правительства Михаил Мишустин заявил на заседании кабинета министров, посвящённому подготовке предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду.

Из данной суммы 1 миллиард рублей пойдёт на поддержку региональных лабораторий, проводящих тесты на коронавирус. Премьер-министр также распорядился довести до регионов 5 миллиардов рублей для обеспечения бесплатными лекарствами больных с коронавирусом, которые лечатся на дому, отмечает РЕН ТВ.

Михаил Мишустин также поручил правительству приложить максимум усилий для реализации единого плана достижения национальных целей развития. О завершении работы над документом накануне было доложено главе государства.

