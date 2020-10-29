Правительство РФ даст регионам 11 млрд рублей на борьбу с коронавирусом
Российским регионам будет выделено 11 миллиардов рублей на борьбу с коронавирусом. Об этом председатель правительства Михаил Мишустин заявил на заседании кабинета министров, посвящённому подготовке предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду.
Из данной суммы 1 миллиард рублей пойдёт на поддержку региональных лабораторий, проводящих тесты на коронавирус. Премьер-министр также распорядился довести до регионов 5 миллиардов рублей для обеспечения бесплатными лекарствами больных с коронавирусом, которые лечатся на дому, отмечает РЕН ТВ.
Михаил Мишустин также поручил правительству приложить максимум усилий для реализации единого плана достижения национальных целей развития. О завершении работы над документом накануне было доложено главе государства.
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