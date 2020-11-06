Амбулаторные больные будут получать «Авифавир» бесплатно по ОМС
Препарат от коронавируса «Авифавир» будут предоставлять амбулаторным пациентам бесплатно в рамках ОМС, сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
В сообщении говорится, что фонд и группа компаний «ХимРар» получили разрешение на амбулаторное применение лекарства. Отмечается, что «Авифавир» уже получают бесплатно по ОМС пациенты, проходящие лечение в медучреждениях.
Ранее препарат «Авифавир» получил постоянное регистрационное удостоверение от российского Минздрава. Клиническое исследование лекарства показало его способность блокировать механизмы размножения коронавируса, облегчать симптомы и вдвое сокращать длительность заболевания.
По мнению главы фонда Кирилла Дмитриева, возможность амбулаторного применения препарата «поможет сократить нагрузку на медицинские учреждения в условиях продолжающейся пандемии».
Для удовлетворения спроса на лекарство РФПИ и «ХимРар» будут выпускать 200 тысяч упаковок «Авифавира» в месяц.
Препарат «Авифавир» стал третьи лекарством в России, одобренным для лечения коронавируса в амбулаторных условиях. Минздрав России ранее разрешил амбулаторное применение «Коронавира» (производитель — компания «Р-Фарм») и «Арепливира» производства компании «Промомед».
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